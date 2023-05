Comunità LGBT, Cagliari in campo con una maglia speciale!

Il Cagliari venerdì sera scenderà in campo con una divisa particolare. In linea con il manifesto etico “BeAsOne

Venerdì sera a Cosenza, il Cagliari scenderà in campo con una divisa speciale. A sostegno della comunità LGBT, per tutelare le diversità e la lotta alla discriminazione, il Cagliari indosserà una maglietta bianca con un arcobaleno attorno allo scudetto con i quattro mori. Oltre a ciò anche la fascia di capitano verrà personalizzata per l’occasione. Un iniziativa che scaturisce dalla stessa campagna del club sardo a sostegno della comunità e dallo slogan lanciato sui profili social “Love is Love”