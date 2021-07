Da dilettanti a professioniste: il calcio femminile pronto al cambiamento

Il calcio femminile diventa professionista, a partire dalla stagione 2022/2023 non si potrà più parlare di calcio dilettantistico.

"Il Tavolo Tecnico composto da legali di tutto il sistema calcio sta lavorando alle NOIF e alla stesura dell'accordo collettivo, consapevoli della proiezione dei costi per i Club di Serie A e della necessità di definizione della mission della Serie B, affinché le giovani calciatrici provenienti in prestito dalle società professionistiche possano essere tesserate e completare, laddove possibile, il loro percorso di formazione calcistica in un contesto regolamentare e tecnico finalizzato alla loro crescita. L'impatto del professionismo su un movimento ancora in via di sviluppo oltre a dover prevedere un sistema di ricavi strutturati e strategici, dovrà focalizzarsi nell'evitare di poter disperdere il patrimonio investito nei vari settori giovanili dal 2015".