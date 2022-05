Derby lombardo con 2 Daspo: la Questura di Lecco “temeva” l’arrivo dei bustocchi…

La Questura avrebbe preferito trasportare su un mezzo delle linee urbane appositamente messo a disposizione dalla Linee Lecco, in una adeguata cornice di sicurezza, gli ultras della Pro Patria giunti in treno.

Invasione di campo scavalcando la recinzione e accensione di un fumogeno poi lanciato sugli spalti del “Rigamonti-Ceppi” di Lecco, durante il sentito derby sotto il Resegone. Tutto questo costa il Daspo a due tifosi della Pro Patria. Essendo recidivi, per i prossimi cinque anni, i due supporter biancoblù non potranno più rimettere piede in uno stadio di calcio: questo il provvedimento emesso dalla Questura di Lecco, in merito alla gara playoff dello scorso 1 maggio, svoltasi peraltro senza alcun problema di ordine pubblico, grazie anche all’ingente spiegamento di forze nella zona stadio, nei dintorni della stazione e persino sulla superstrada.