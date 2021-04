Derby toscano alle porte, Federica Anghileri: “Pensiamo all’Empoli, Kakà e Girelli i miei idoli”

Derby toscano di metà classifica sul campo delle Empoli Ladies: arriva la Florentia San Gimignano di Federica Anghileri

Redazione DDD

Federica Anghileri, attaccante della Florentia San Gimignano, ha analizzato il momento attuale della sua squadra nel campionato di Serie A femminile mentre si avvicina proprio il derby toscano con l'Empoli: “È un momento un po’ negativo ma abbiamo utilizzato queste settimane per preparare la prossima partita contro l’Empoli, che è già uno scontro diretto in quanto loro sono a +2 e, con la vittoria, potremmo sorpassarle. Stiamo preparando con lo spirito giusto e con positività le ultime partite e dobbiamo farlo bene. Nel gruppo c’è un bel rapporto tra di noi e fin dai primi giorni c’è stata l’idea di costruire qualcosa insieme, quindi andiamo tutte verso un’unica direzione. C’è un bello spirito e un bel gruppo, ci sono ragazze più grandi con le quali mi sono integrata. Sto bene. Dalle compagne più esperte la cosa più importante che ho imparato è la mentalità necessaria ad affrontare le partite chiave e ho imparato a non sottovalutare le partite che sulla carta sembrerebbero un po’ più semplici, questa è una cosa fondamentale”.

(Photo by Giuseppe Bellini/Getty Images)

I prossimi confronti analizzati sulla pagina Instagram di Taca La Marca: “Sono partite che tutti vorrebbero giocare perché c’è la possibilità di giocare contro grandi squadre, sono gare che si preparano da sole perché gli stimoli e le motivazioni sono automatici e vogliamo affrontarle al meglio. La Juventus finora non ha perso punti e chissà che non perda qualche punticino proprio con noi, con la Roma abbiamo avuto modo di confrontarci ed affrontarla più di una volta e vorremmo far vedere la squadra che siamo, non quella che è scesa in campo nelle gare di Coppa Italia. Purtroppo, essendo arrivata quest’anno non ho potuto vedere con i miei occhi la tifoseria di San Gimignano, ma nonostante questo i tifosi si fanno sentire e ci sostengono sempre, anche quando magari andiamo a fare due passi in giro per il paese sanno farci sentire il loro appoggio. Mi hanno raccontato le mie compagne che la tifoseria qua è come si suol dire ‘tanta roba’ e anche se non possono essere presenti in realtà sono sempre affianco a noi”.

Le altre dichiarazioni di Federica: “Io ero abituata ad andare allo stadio a vedere la mia squadra e non poterci andare è un po’ una sofferenza, così come lo è non vedere le persone allo stadio a tifarci, però il momento è delicato per cui bisogna resistere un altro po’”.

Idoli - “Da tifosa milanista ti dico che mi è sempre piaciuto e mi ha sempre impressionato Kaká perché tecnicamente era fortissimo, però non ho mai avuto degli idoli specifici a cui mi ispiravo, facevo la mia strada tranquillamente. Però se devo pensare ad un giocatore che mi piace quello è lui. La calciatrice più rappresentativa del movimento è sicuramente Cristiana Girelli, è un simbolo, è un’immagine importante che ci rappresenta non solo nell’ambito calcistico, non solo all’interno del campo ma anche fuori, come accaduto ad esempio con la partecipazione a Sanremo dove ha dato visibilità a tutto il movimento. Il mio sogno è quello di arrivare a giocare un mondiale o un europeo con la maglia azzurra, ho avuto la fortuna di vestirla già con l’under 16, con l’under 17 e con l’under 19 anche se sia l’anno scorso che quest’anno non si è conclusa la stagione… però il sogno di ogni calciatrice è quello di poter vestire la maglia azzurra in un mondiale o comunque in una partita o competizione importante”.