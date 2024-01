Aglianese, presidente aggredito al derby di Pistoia: accuse gravi “Era tutto preparato”…

Continuano a far discutere, anzi si aggravano, le scintille del derby tra Pistoiese-Aglianese 0-2, sfida di metà classifica del girone d di Serie D. Dopo il fischio finale, c'era stato un alterco tra alcuni tifosi arancioni in tribuna e il presidente neroverde Fabio Fossati.

In quegli attimi di caos è stato protagonista anche un non identificato collaboratore del club ospite, tant’è che il patron è stato accompagnato verso l’uscita dal campo da alcuni agenti della Polizia.

L'Aglianese sospetta che sia stato tutto preparato prima e vuole andare alle vie legali. Il presidente dell'Aglianese precisa che al primo gol della sua squadra non ha esultato per sfidare i tifosi della Pistoiese ma per mandar baci alla sua mamma.