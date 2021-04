Alessandroni: “La sconfitta nel derby con l’Anconitana non mi ha fatto dormire”

Le scorie post-derby dell’attaccante della Jesina Lorenzo Alessandroni

Dopo la sconfitta con l'Anconitana, l'attaccante della Jesina Lorenzo Alessandroni ha commentato il post partita e le emozioni vissute nei giorni successivi al match. Durante una intervista al Corriere Adriatico ha ammesso di sentirsi rammaricato:"Peccato davvero per il risultato e le prodezze del loro portiere su di me e su Sampaolesi. Ammetto domenica sera di non averci dormito. Ma ora è passata, guardiamo avanti.