Amelia al posto di Pagliuca…e il Prato vince la prima gara del suo campionato

Buona la prima per il nuovo tecnico Marco Amelia.

Prima vittoria in campionato per il Prato e prima vittoria per il nuovo tecnico Marco Amelia, al debutto in panchina con i toscani dopo l'esonero di Luigi Pagliuca. Alla fine della precedente partita, persa contro i milanesi dell'Alcione, il direttore generale, Ivan Reggiani, aveva speso parole dure contro Pagliuca criticando la formazione mandata in campo e sottolineando “la poca condivisione sulle scelte da effettuare per le gare ufficiali”.