Avezzano, arriva L’Aquila: derby testa-coda allo stadio “Dei Marsi”

Campo da sempre ostico quello del "Dei Marsi" di Avezzano per i colori aquilani del capoluogo d'Abruzzo: tre pareggi per 1-1 in serie D ed in Eccellenza per i rapaci con l'ultimo successo che risale all'Aprile del 2017 quando la squadra allora allenata da Pierfrancesco Battistini si impose per 0-2 con le reti di Diktevicius e Peluso nell'allora girone G di Serie D.