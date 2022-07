Basta veleni e debiti: felicissimo e stanchissimo, il bomber Picci riparte dall’Abruzzo

"…Non mi voleva neanche mia madre" ma ora non più, Antonio Giulio Picci riparte dal calcio giocato e lo fa in Abruzzo, precisamente a Roseto degli Abruzzi. La Rosetana calcio club, militante nel campionato di Promozione, ha tesserato il bomber classe ‘85 per la prossima stagione.

Antonio Picci due anni fece letteralmente esplodere i social con le sue interviste irriverenti e sarcastiche. In pochi però sanno della parabola discendente del classe ‘85 che dopo l’esperienza al Trani in Eccellenza ha ricevuto una squalifica di 20 mesi per combine in Picerno-Bitonto, suo club di allora.

Lo stesso Picci confessó "non sapevo come saldare i debiti". La squalifica che lo porta lontano dai campi. Dopo il buio arriva lo spiraglio di luce con il Martina, suo ex club che lo ingaggia per una breve parentesi durante i play off per la serie D. Ora Picci riparte davvero, una categoria in meno ma tanta voglia di far divertire.