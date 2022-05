Bastoni, cinture e scontri brutali: degenera il derby pugliese di Serie D

Scontri al termine del derby pugliese: le indagini della questura di Brindisi.

E' terminato 3-2 per i padroni di casa del Fasano il derby di Serie D contro il Nardò. Al termine del derby, alcuni sostenitori del Fasano hanno scavalcato le barriere per raggiungere i tifosi del Nardò che si trovavano nella parte opposta dell’impianto. I sostenitori del Fasano, una volta sotto il settore ospiti, hanno utilizzato bastoni e cinture per colpire violentemente i tifosi del Nardò che non sono stati a guardare: scontri sempre più brutali fino all’intervento della polizia.