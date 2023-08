Calcio dilettantistico, in Sardegna torna lo storico derby di Sorso

Sorso è stata una delle più importanti piazze calcistiche della Sardegna, in Serie C anche con allenatori famosi come il brasiliano Amarildo. Poi la caduta libera. Ora il derby dà nuovo slancio.

Il calcio sardo è in fibrillazione per il ritorno di uno dei derby più sentiti sull'isola italiana. Il Sorso ripartirà dalla Seconda Categoria - dopo la retrocessione dello scorso anno - mentre l'Atletico Sorso è stata sorteggiata dalla Federazione.

In città sono passati diversi giocatori che hanno calcato i campi di Serie A ed in panchina ci sono stati tecnici come il campione del Mondo in Cile 62 - Amarildo. A Sorso si iscriverà un'altra pagina importante.