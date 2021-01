Casi Covid a Sorrento, terza partita rinviata: questa volta salta il derby contro la Puteolana

Un pareggio e una sconfitta fin qui nel 2021 del Sorrento calcio, ma prima dei prossimi risultati bisognerà attendere l'esito dei tamponi...

E' stato rinviato a data da destinarsi il derby casalingo del Sorrento, 5' in classifica nel girone H di Serie D, contro la Puteolana penultima in graduatoria. La gara era in programma domenica prossima, ma i casi di positività al Covid-19 registrati nel gruppo squadra hanno indotto la società rossonera a richiedere il rinvio. La gara con la Puteolana è il terzo rinvio, dopo quelli delle gare di Picerno e Brindisi. A rischio a questo punto anche la trasferta di mercoledì 3 febbraio a Casarano.