Cluster Covid 19 in Serie D, rinviato ufficialmente il derby tra Sanremese e Imperia

Sanremese-Imperia, derby rinviato a cinque giorni dal calcio d'inizio. Ancora positività nella Sanremese e decisione obbligata per la Lega dilettanti...

Il Dipartimento Interregionale della Lega nazionale dilettanti ha accolto la richiesta inoltrata dalla Sanremese Calcio. L'istituzione sportiva preso atto della documentazione sanitaria e ha tenuto conto del protocollo predisposto dall’ASL competente per territorio. Per causa di forza maggiore la gara tra Sanremese e Imperia, in programma domenica 16 maggio allo stadio Comunale, valida per la quattordicesima di ritorno del campionato di D, è stata quindi rinviata a data da destinarsi.