Coppa Eccellenza, derby Civitanovese-Maceratese: pari, fritture e ombrelloni…

I civitanovesi accettano a fatica di essere in provincia di Macerata e i tifosi rivali hanno replicato con ironie sulle fritture di mare e sugli ombrelloni da spiaggia...

Civitanovese e Maceratese si sono sfidate nella prima uscita stagionale in Coppa Italia d'Eccellenza regalando emozioni a non finire.

Lo spettacolo è stato traslato anche in campo dove i giocatori si sono dati battaglia fino all'ultimo minuto. Il risultato lascia ancora tutto aperto, l'1 a 1 va bene a tutti, con i rigori siglati da Minnozzi e Paoluzzi.

Mister Lattanzi - allenatore degli ospiti - si è detto soddisfatto ed ha voluto ringraziare gli ultras ai microfoni di IG Sport: "La gara ha regalato uno spettacolo di pubblico incredibile, che penso non si vedeva da tantissimi anni. C’è grande attaccamento della tifoseria da entrambe le parti e questo porta i giocatori in campo a dare sempre quel qualcosa in più".