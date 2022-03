Cresce l’attesa: zero alcolici e traffico limitato per il derby Avezzano-L’Aquila

Misure di sicurezza per il derby Avezzano-L’Aquila: domenica stop agli alcolici allo stadio e nelle vicinanze. Limiti alla circolazione stradale.

E' dunque arrivato il momento dello storico derby abruzzese Avezzano-L’Aquila: scattano le ordinanze comunali sulla circolazione stradale e la vendita degli alcolici. Per esigenze di sicurezza si prevede un divieto assoluto di porre in vendita alcolici e superalcolici di ogni tipo, all’interno dello Stadio dei Marsi e in un raggio di 500 metri lineari in ogni esercizio commerciale e di somministrazione mentre è consentita la vendita e la somministrazione di bevande che non superino i cinque gradi alcolici, esclusivamente in contenitori di plastica. Divieto anche per l’introduzione e la consumazione di bevande in bottiglie o contenitori in vetro. Sanzioni fino a 500 euro per i trasgressori.