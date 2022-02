Da 34 anni la Vigor non vince il derby di Lamezia: impresa del Sambiase

Le due squadre di Lamezia hanno ritrovato il loro patrimonio chiamato derby...

Francesco Fagà, ingegnere di Lamezia, aveva presentato così il derby della sua città in una lettera indirizzata a Reportageonline.it: "Il grande poeta argentino Borges avrebbe riscritto qui a Lamezia, oggi, l’espressione più vera del suo sentimento per la sua Buenos Aires: “No nos unes el amor sino el espanto, serà por esto que la amo tanto”; ovvero: Non ci unisce (tra sambiasini e vigorini) l’amore ma la paura (di non esistere più) ed è per questo che lo amiamo tanto (il derby). Il mio augurio è che sia una grande giornata di sport e di festa perché il 6 febbraio 2022 sia ricordato come la giornata sportiva del DIRITTO DI ESISTERE, DI AMARE, DI SOFFRIRE E GIOIRE: Vigor e Sambiase, oggi, indipendentemente dal risultato finale sul campo, questo derby lo hanno già vinto entrambe". Il diritto ad esistere, nonostante i rischi di scioglimento della scorsa estate e i gravi problemi economici relativi.