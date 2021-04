Dalla Calabria, zona rossa: 800 km per arbitrare il derby di Eccellenza fra Jesina e Anconitana…

Per lo Jesi il derby della vita, per l'Anconitana un derby come altri. Ma gli ospiti non vogliono ricominciare il mini campionato di Eccellenza vedendo quelli dello Jesi festeggiare a champagne davanti agli spogliatoi, come già accaduto in passato.

Redazione DDD

Tra le designazioni arbitrali della prima giornata di Eccellenza spicca il fatto che per il derby Jesina-Anconitana è stato designato un arbitro della sezione di Crotone. Un direttore di gara dalla Calabria, regione oggi in zona rossa, chiamato nelle Marche per dirigere una partita di Eccellenza. Gli arbitri sono sottoposti a regolari giri di tamponi e la valenza nazionale del campionato di Eccellenza impone almeno un direttore di gara da fuori regione.

Ma la domanda che Marcheingol.it gira ai vertici arbitrali è semplice semplice: da Crotone a Jesi (circa 800 km) in tempo di pandemia solo per arbitrare una partita di Eccellenza, categoria dilettantistica: era davvero necessario?