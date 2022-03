David Suazo trascina il Carbonia: tutti a Sassari per il derby!

Per il Carbonia sarà un impegno severissimo contro un club candidato al salto di categoria.

“Tutti a Sassari”, recitava uno striscione affisso sabato pomeriggio dai tifosi minerari allo stadio Zoboli dopo la vittoria 1-0 contro la Cynthialbalonga che ha permesso alla squadra di David Suazo di balzare di colpo alla quartultima posizione dopo settimane di incubo come fanalino di coda in Serie D.

Al derby previsto oggi a Sassari contro la Torres (inizio ore 15.30), come scrive Andrea Scano, su L'Unione Sarda, il Carbonia ci arriva sull'onda delle dichiarazioni del presidente Stefano Canu: "Dal momento che siamo già nell'ottica che per salvarci non si guarderà più in faccia nessuno si affronterà questo derby come se fosse appunto l'ennesima finale salvezza: la squadra ne è consapevole e finora questo atteggiamento sta dando i risultati".