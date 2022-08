Delirio Sancataldese: Catania battuto nel derby di Coppa ai rigori

Sembrano lontani i tempi in cui il Catania disputava i derby nella massima categoria contro Palermo e Messina ma - per il tifoso - ogni partitissima ha il suo legame affettivo.

La Coppa Italia di Serie D aveva regalato agli Elefanti il sogno di rivalsa contro la Sancataldese che - però - ha sfruttato la sua occasione vincendo ai calci di rigore. Presenti tanti supporter rossazzurri con almeno più di 1000 tifosi presenti in gradinata. Gli animi sono stati caldi fin dall'inizio ed al 37esimo del secondo tempo si sono accesi ancora di più con l'espulsione di Maltese che lascia i suoi in dieci uomini. Un debutto caldissimo al Mazzola che ha preso la direzione dei verdeamaranto che vincono ai penalty per 7 a 6. Derby amaro per il Catania.