Derby a Ponente: meno male che c’era la Polizia tra gli ultras di Imperia e Sanremese…

Clima incandescente ieri pomeriggio all‘esterno dello Stadio Ciccione di Imperia poco prima del fischio d’inizio del derby, valido per la Coppa Italia, tra padroni di casa e Sanremese: risultati finale 2-1 per gli ospiti dell'Unione Sanremo.

Pochi minuti prima dell’inizio del derby di Coppa Italia di Serie D, la tifoseria sanremese è arrivata allo stadio di Imperia a bordo di un bus riservato in via XXV Aprile, all’incrocio con Salita Piazza d’Armi, dove, ad attenderli c'erano gli ultras imperiesi, tenuti a distanza dagli agenti di Polizia. Al momento della discesa dal bus, subito insulti e lancio di oggetti. Solo l’intervento della Polizia ha scongiurato una rissa. Polizia che era schierata in forze con circa una cinquantina di agenti.

Sul posto, oltre al primo dirigente del commissariato di Sanremo Giovanni Santoro, era presente il questore di Imperia Pietro Milone che aveva deciso di non attuare restrizioni e di non trasformare il derby in una partita a porte chiuse, come conferma Riviera24.it. Alla prova dei fatti, c'è stato qualche tafferuglio e il blocco del traffico stradale in via Ragazzi del ’99, ma la sfida è incominciata regolarmente alle 17 in punto, con la vittoria degli ospiti della Sanremese per 2-1.