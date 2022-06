Derby con il Chievo? Alla Clivense ne sarebbero felici…

O Eccellenza o Serie D...

"Quando Sergio Pellissier mi prospettò quest’avventura, non presi minimamente in considerazione il fatto che sarei sceso tra i dilettanti. Avevo in mente di allenare tra i professionisti dopo l’esperienza sulla panchina della Berretti del Monza, ma il suo entusiasmo è stato contagioso. E poi l’organizzazione della Clivense non ha nulla da invidiare ai club professionistici": queste alcune delle dichiarazioni rilasciate a “L’Arena” da Riccardo Allegretti, allenatore della Clivense.

Ma le frasi del tecnico, riprese da Trivenetogoal.com, vanno anche oltre: "Qualcuno ci ha accusato di aver esposto eccessivamente a livello mediatico il club ma credo che ne abbia goduto di riflesso tutta la categoria. L’ambizione è quella di partecipare alla prossima Serie D. Se non sarà quella, magari l’Eccellenza. Al momento però non abbiamo certezza, il che condiziona il lavoro che programmeremo nelle prossime settimane. Quando avremo l’ufficialità della categoria punteremo al massimo, anche cercando di convincere qualche pro a scendere tra i dilettanti. L’accordo Chievo-Sona? Pellissier non ha mai detto di voler essere il nuovo Chievo, ma se dovesse arrivare il derby sarei felice: vorrebbe dire che anche noi abbiamo conquistato la D. Per il resto, onestamente, guardo solo in casa mia".