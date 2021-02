Derby del Valdarno a porte chiuse, ma…bevande alcoliche vietate e forze dell’ordine presenti!

Montevarchi-Sangiovannese è un derby che, per storia e rivalità, prescinde la categoria in cui si disputa. Per questo, nonostante le porte chiuse...

Redazione DDD

Domani, allo stadio Brilli Peri di Montevarchi, è in programma il derby tra Montevarchi e Sangiovannese e anche se il match sarà a porte chiuse, il sindaco Silvia Chiassai Martini ha firmato un’ordinanza che regolamenta l’utilizzo di bevande in bottiglia: vietata la vendita ambulante, anche in forma itinerante, del settore alimentare. Inoltre sempre negli stessi orari è vietata l’introduzione, la vendita, la somministrazione e il consumo di bevande alcooliche nelle strade e piazze attorno allo stadio.

Derby di Serie D, ma di grandissima tradizione, lo sa bene Maurizio Sarri...La partita inizierà alle 14,30. Sul fronte dell’ordine pubblico, La Nazione racconta che ci saranno comunque una cinquantina di poliziotti a presidiare l’area. All’interno del Brilli Peri potranno entrare solo esponenti delle due società, staff tecnici e la stampa.