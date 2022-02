Derby della Murgia, duro il Team Altamura: “Fate solo commedia e il vostro non è uno stadio…”

I nostri tifosi sono stati come sempre encomiabili, la risposta altamurana

Alla nota di solidarietà del Gravina, ha risposto duramente il Team Altamura sconfitto di misura nel derby della Murgia di Serie D: "Noi dirigenti, gruppo squadra ed addetti ai lavori della Asd Team Altamura siamo davvero stanchi di dover replicare ogni volta alle accuse rivolteci da alcuni tifosi e dirigenza della FBC Gravina dopo ogni derby disputato al Vicino. La stessa dirigenza addirittura emette comunicati di solidarietà e di condanna per atti violenti, quando lo scorso anno gli stessi dirigenti hanno aggredito i nostri calciatori nel fine partita. Bisogna proprio non avere l’utilizzo della ragione per non capire che ogni volta al Vicino di Gravina in Puglia entra in scena la commedia gravinese".