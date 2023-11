Derby della Piana del Sele: secondo giallo, ma il difensore resta in campo…

La Prefettura di Salerno aveva deciso che tra Battipagliese ed Ebolitana, allo stadio “Mario Provenza” di Macchia di Montecorvino Rovella, si sarebbe giocato a porte chiuse per motivi di ordine pubblico.

“Derby della Piana del Sele” tra Battipagliese ed Ebolitana, per la nona giornata del campionato di Promozione, Girone D. E' finita 1-1 e le polemiche non sono mancate: la Battipagliese, sul proprio sito ufficiale, lamenta una carica al suo portiere in occasione del gol della Ebolitana: clicca qui.