Derby di Lamezia nel giorno di Sant’Antonio: vince il Sambiase devoto a San Francesco…

Va al Sambiase la stracittadina contro la Vigor Lamezia valida per l'accesso alla finale dei play-off di Eccellenza. Al "Renda", al termine di una gara piuttosto combattuta, decisivo un calcio di rigore realizzato da capitan Bernardi al 90'.

I tifosi del Sambiase temevano molto il derby di Lamezia fissato per il 13 giugno, il giorno di Sant'Antonio. Perché in vista della semifinale play off di Eccellenza calabrese, tutti sapevano che proprio Sant'Antonio è il protettore della Vigor Lamezia, mentre i tifosi del Sambiase si differenziano per il fatto di essere devoti a San Francesco.

E invece in campo nessun Santo ha potuto intercedere per i biancoverdi della Vigor Lamezia, che non sono mai sembrati all’altezza dell’importanza della gara. Così a qualche minuto dal termine il rigore trasformato dal 34enne Alessandro Bernardi, che in carriera ha giocato anche con Rende, Cosenza e Reggina, ha fatto esplodere i tifosi giallorossi del Sambiase. Che adesso in vista della finale per la promozione in Serie D devono pensare solo a correre più che a pregare.