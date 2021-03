Derby di Messina targato ACR: 5 punti di vantaggio e tifosi in festa fuori dallo stadio

Acr Messina: squadra e tifosi festeggiano la vittoria nella stracittadina

Una vittoria nella stracittadina che ha il sapore di promozione. L’Acr Messina mette un piede in Serie C dopo il successo contro l’Fc Messina: l'1-0 e i tre punti hanno un valore pesantissimo. La gioia dei tifosi è esplosa al termine dell’incontro: ad aspettare i giocatori fuori dallo stadio un gruppetto di ultras, come racconta Strettoweb.com, che tra qualche assembramento e tante torce di fumogeni ha festeggiato il risultato con la squadra.