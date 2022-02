Derby dilettanti al Francavilla, parabrezza degli ospiti spaccato: il Rotonda “Colpa vostra”

Derby fra squadre potentine con strascichi giudiziari e social...

Dopo gli scontri di domenica scorsa al termine del derby potentino di Serie D fra Rotonda e Francavilla che hanno visto il pullman della squadra ospite (vincitrice per 1-0), i Carabinieri hanno arrestato un tifoso biancoverde del Rotonda. L'uomo ora è libero, sottoposto all'obbligo di firma, in attesa del processo. Il Francavilla sul Sinni ha presentato denuncia alla giustizia sportiva e ordinaria per segnalare l'accaduto. Ma le polemiche sono divampate anche via social...