Derby dilettanti ma storico: corteo di tifosi per la Civitanovese vittoriosa a Macerata…

Maceratese-Civitanovese 0-1, non era mai successo...

Ci vogliono una ventina abbondante di minuti per passare da Civitanova Marche a Macerata o per fare il percorso inverso tornando verso il mare. Tra le due cittadine c'è una rivalità storica che corre sul filo di quei 20 chilometri. I maceratesi vengono definiti pistacoppi, gente che abbatte i piccioni, gli uccelli. I civitanovesi invece sono gente di mare, pesciaroli. Le due squadre sono in Promozione, categoria dilettantistica. Ma la storia e il campanilismo del derby fanno accadere cose da derby metropolitano.

Le due squadre sono in corsa per la promozione in Serie D e il derby di ieri a Macerata era importante. La squadra biancorossa di casa ha dominato e fatto la partita, tanto che in un paio di occasioni i rossoblu della Civitanovese hanno evitato il gol con grandi salvataggi sulla linea di porta. Poi invece nel finale, al minuto 89, il gol di Luca Balloni, bomber agli ordini del tecnico Massimo Ciocci, ex Inter, da inizio stagione. Al ritorno a Civitanova, un corteo di tifosi in attesa ha portato in trionfo la squadra per il primo derby vinto nella Storia in trasferta.