Derby leopardiano fra Civitanovese e Maceratese: squalificati presidente, mister e team manager

E' un derby molto sentito, quello fra i pesciaroli civitanovesi e i pistacoppi maceratesi: entrambe le tifoserie preferiscono vincere il derby che il campionato.

Sono nel vivo preparativi in vista del derby Civitanovese-Maceratese, in programma per domenica alle 15 al Polisportivo comunale di Macerata. Da mercoledì 13 ottobre la società rossoblù ha reso note le modalità di acquisizione dei tagliandi. Si tratta di una prevendita, attiva già da oggi, in vari punti vendita di entrambe le città, esclusivamente sul circuito Ciaotickets. Ma la Civitanovese prepara il derby fortemente menomata: il presidente Mauro Profili è stato squalificato per polemiche arbitrali fino al 27 ottobre, il tecnico Roberto Buratti fino al 20 ottobre e, già che ci siamo, fuori causa sempre per squalifica anche il team manager Valerio Cerolini.