Derby Martina-Fasano, limitazioni ai tifosi: maglietta di protesta dei giocatori…

Nell'ultima gara di campionato disputata dal Martina e dal Fasano terzo in classifica nel girone H di Serie D, entrambe le compagini sono scese con una maglietta in favore delle proprie tifoserie.

"Trasferte libere, il calcio è della gente". Il derby è molto sentito in Puglia e per questo l'Osservatorio ha deciso di vendere solamente 100 tagliandi ai tifosi ospiti, che per par condicio, hanno deciso di non presentarsi alla partitissima.