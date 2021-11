Derby Napoli United-Napoli Nord: pugno in faccia, naso fratturato e zero scuse – L’amarezza di Maradona jr

Episodio di violenza in occasione del derby di Eccellenza campana tra il Napoli United e la Nuova Napoli Nord

Per tutto questo solo un cartellino giallo (arbitro intimidito?), con un altro giocatore della Nuova Napoli Nord si è avvicinato ad Akrapovic cercando di risollevarlo da terra, con la forza. Il giocatore colpito ha atteso le scuse degli avversari, che non sono arrivate. Il suo sfogo su Facebook..."Non ci deve essere spazio per queste scene violente in un rettangolo di gioco, ognuno dovrà essere responsabile delle proprie azioni partendo dal giocatore della squadra avversaria, alla terna arbitrale che, a mio avviso, non ha avuto la giusta concezione dell’atto e soprattutto della partita in se perché gli avversari sin dal primo momento sono entrati in campo a fare del male fisico. Per quanto riguarda me farò le mie attente valutazioni dal punto di vista sportivo e legale ! Ringrazio tutti per i messaggi ricevuti, siete stati in tanti, presto sarò di nuovo in campo a dare il mio contributo alla squadra".