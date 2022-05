Derby pugliese, altri 16 Daspo per i tifosi di Fasano e Nardò

Le indagini proseguono in ogni caso...

A seguito delle ininterrotte attività investigative condotte dalla Digos, altri 16 tifosi, di età compresa tra i 24 ed i 60 anni, di cui 6 del Fasano e 10 del Nardò, sono stati deferiti all’autorità giudiziaria per gli scontri dello scorso 15 maggio presso lo stadio V. Curlo di Fasano in occasione del derby Fasano-Nardò per la 37esima giornata del campionato di Serie D (girone H).