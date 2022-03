Derby romagnolo fra Forlì e Ravenna: Questure in allerta…

Domenica lo stadio "Morgagni" di Forlì ospiterà il derby fra i padroni di casa e il Ravenna

La Prefettura di Forlì-Cesena ha disposto la vendita dei tagliandi per il settore ospite sino alle 19 di sabato nelle ricevitorie/punti vendita individuati dalle società sportive, d’intesa con la Questura, previa esibizione da parte dell’acquirente di un documento d’identità. E' stato inoltre stabilito il divieto di vendita dei tagliandi per altri settori dello stadio per i tifosi ospiti residenti nella provincia di Ravenna. Il Forlì, proprio in occasione del derby, dovrà incrementare impiego di volontari con casacca riconoscibile (simile a quella degli steward), e impiego nel settore ospiti di volontari addetti della società ravennate.