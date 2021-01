Derby storico, bello e combattuto: il Casale pareggia sul campo del Derthona

Derthona – Casale 1-1. Un pari giusto per un bel derby. Un tempo a testa fra leoni e nerostellati, in una partita giocata a gran ritmo. A Nouri risponde Gueye.

E' finita 1-1 allo stadio Coppi di Tortona. Fra Derthona e Casale era il derby della provincia di Alessandria, l'unico rimasto dai tempi d'oro in cui in serie D nello stesso girone c'erano anche cinque squadre alessandrine. Dopo una lunghissima fase di studio e qualche duello rusticano, un lampo del Casale ha portato in vantaggio gli ospiti: Nouri ha beffato il portiere Rosti.