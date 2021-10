Derby tirato ed equilibrato, ma a Forlì la zampata decisiva è del Rimini

Buon ritmo nel primo quarto d’ora dove il Forlì ha fatto la partita ,nel derby romagnolo di Serie D. Ma il Rimini ben organizzato ha lasciato pochi spazi e alla distanza ha vinto la partita di misura.

Parte male la stagione dei derby per il Forlì, sconfitto 1-0 in casa contro il Rimini nel campionato di Serie D. Derby con occasioni ma la zampata di Carboni fa esultare il Rimini, con il Forlì che come la stagione passata perde al "Morgagni" nel derby.

Il Rimini a questo punto sale in vetta alla classifica, in coabitazione di Mezzolara ed Aglianese. Il tecnico del Rimini Marco Gaburro commenta: “E’ stata una partita molto tirata, difficile come ci aspettavamo, contro un avversario che era imbattuto e che aveva preso un solo gol. Sapevamo che bisognava dimostrarsi solidi e portare la partita al secondo tempo, ci abbiamo messo un po’ a capire il match e l’inerzia del primo tempo poteva portare il Rimini a subire gol, poi siamo riusciti a rompere il gioco del Forlì e a ripartire nei momenti in cui loro non erano schierati".