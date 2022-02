Dilettanti, due pattuglie della Polizia e un ferito: è il bilancio del derby lodigiano vinto dall’Azzurra

Agenti della Questura al campo e un giocatore dell’Azzurra in ospedale. Finale concitato in Azzurra–Nuova Lodi 2-1. Ad avere la peggio un difensore coinvolto nelle tensioni in coda al derby lodigiano, colpito e soccorso dai sanitari del 118

Redazione DDD

Una rissa ha chiuso il derby dilettantistico lodigiano di Seconda Categoria fra Azzurra e Nuova Lodi. Al campo della Madonnina a Lodi, domenica, sono dovute entrare in azione due pattuglie della polizia. Un giocatore della Nuova Lodi è finito al pronto soccorso dopo il finale incandescente del derby con l’Azzurra, anche se i dirigenti delle due società sono concordi: "Episodio di campo, brutto e da stigmatizzare, ma finito lì".

Secondo Il Cittadino di Lodi "un brutto episodio che rischia di aver pesanti conseguenze ovviamente sotto il profilo disciplinare per i protagonisti. Comprensibili certi momenti di tensione, ma non eccessi del genere ed è importante che sui nostri campi prevalgano sempre i valori dello sport".