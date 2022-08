Dopo 3 anni ritorna il derby tra Carbonia e Monteponi

La retrocessione del Carbonia e la promozione del Monteponi accendono i riflettori in Sardegna perché dopo tre anni torna uno dei derby più sentiti della regione, nel campionato sardo di Eccellenza.

Il caso ha voluto che dopo tanto tempo le due compagini non se la vedessero solo in campionato ma anche in Coppa Italia. Il 21 Agosto - infatti - ad Iglesias il primo atto del match infuocato.