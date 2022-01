Dopo il rinvio di 2 settimane: Adria e Porto Tolle non vedono l’ora di giocare il derby

Adriese e Porto Tolle sperano davvero di poter giocare domenica 23 gennaio...

Alla ripresa del campionato di Serie D, se sarà confermata per il 23 gennaio, Adriese e Porto Tolle si affronteranno nel derby in scena allo stadio "Bettinazzi" di Adria. Un derby che potrà essere visto al massimo da 550 spettatori. Infatti, con la risalita dei contagi è tornata a dimezzarsi la capacità degli stadi. C'era già grande attesa per il derby del girone C di Serie D tra Adriese e Delta Porto Tolle, valido per l’ultima giornata d’andata programmata per il 9 gennaio. Attesa a questo punto prolungata fino al 23 gennaio, con i tifosi polesani che sperano che questo termine non vada ad allungarsi ulteriormente.