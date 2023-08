E’ il derby delle vacanze, buon vicinato fra Savona e Albissola: ingresso gratis nelle partite fra di noi…

Venite gratis nel nostro stadio. E viceversa. Il gesto di buon vicinato viene commentato così dal Savona: «Ci è sembrato giusto anche per ringraziare l'Albissole che ha permesso il trasferimento di Romano in biancoblù".

E' il derby delle vacanze. Quanti milanesi e quanti torinesi fanno i bagnanti o i turisti sul mar Ligure, in estate...? E quanti non necessariamente a Levante, ma anche a Ponente? Tantissimi. Ma quando poi riprende la vita in città e tornano all'ordine del giorno gli impegni lavorativi, le località liguri continuano a vivere. Con i loro doveri, le loro regole e anche i loro svaghi.

Il Savona e l'Albissola in provincia di Savona sono state avversarie in un campionato di Serie D di non tanti anni fa. Ma, come racconta Il Secolo XIX, sono ripartite entrambe da zero.