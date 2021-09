E’ la partita dell’anno per il Pavia: pronti-via, il derby con la Vogherese

Alle 15.30 il calcio d'inizio

Non importa se si giochi in Serie C o in Promozione, il derby è derby. Anche quello pavese fra Pavia e Vogherese, in programma oggi in Eccellenza, la partita che per le tifoserie vale una stagione e che se lo vinci ti fa prendere in giro l'avversario fino al derby successivo. Pavia-Vogherese, il derby con una storia tutta sua e una rivalità che si alimenta fin dai Savoia .

Fra i pavesi, il direttore generale Ettore Menicucci ha dichiarato a Tuttocampo.it: "Iniziamo la stagione subito con la partita più importante dell'anno, quella a cui teniamo di più. La squadra è attrezzata per fare bene, forse c'è da migliorare qualcosa ma non ci nascondiamo: la nostra rosa è stata costruita per stare in alto. Abbiamo operato 2\3 innesti importanti per alzare ancora di più il livello della squadra, ci auguriamo che il pubblico ci dia una mano e di avere una risposta importante da parte di tutta la città in questa sfida. Voglio vedere una squadra che dia tutto in campo per raggiungere l'obiettivo. Voglio vedere una squadra che sputi sangue per la maglia". In casa rossonera, Paolo Tomasoni: "Siamo in crescita abbiamo avuto una preparazione costellata da qualche infortunio che ci ha rallentato un po' la crescita della squadra, arriviamo alla prima sfida con qualche cerottino, in campo domenica spero di vedere una squadra che sappia cosa deve fare e che risponda ad ogni attacco degli avversari con un proprio attacco, e sia aggressiva".