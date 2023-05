Eccellenza Lazio, derby salvezza vinto dall’Academy Ladispoli: tensione sul litorale

Derby amaro per il Cerveteri che vede materializzarsi sempre di più la retrocessione alla Promozione laziale. La partita con l'Academy Ladispoli è molto sentita sul litorale ed è un vero e proprio scontro tra due tradizioni completamente diverse.

I rossoblu hanno coperto bene il campo, riuscendo a non prendere gol nei novanta minuti regolamentari, con una ghiotta occasione sprecata proprio dai padroni di casa con Tollardo. Prima dei supplementari, inoltre, gli ospiti sfiorano la rete della salvezza con un Di Pietrantonio scatenato che per poco non fa gioire i suoi tifosi.