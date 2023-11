Emergenza alluvione sempre viva e animi da derby sempre accesi: ultras Prato, perdono e contestano

Il Prato perde in casa per 1-3 il derby con la Pistoiese e si ritrova in zona play out. Alla fine della partita è scattata la contestazione dei tifosi nei confronti della squadra e della società.

Simone Balocco

Il derby della Sacra Cintola è una cosa seria in Toscana, sul piano della rivalità. E per i tifosi pratesi perderlo in casa, e perderlo male, non è stato semplice da accettare.

Momenti di tensione

Sono dovute intervenire le forze dell’ordine per calmare gli animi più esagitati. Una delegazione degli ultras hanno incontrato il presidente Stefano Commini. Momento difficile per il Prato, che adesso dovrà cambiare i propri obiettivi stagionali e concentrarsi sulla salvezza in Serie D.

“Fango e acqua non possono fermare una città abituata a non mollare”. Il derby era iniziato con questo grande striscione, da parte della curva del Prato. Dopo 18 minuti di gioco, il Prato era già sotto 2-0 e il gol di Mobilio ha accorciato la distanze ma non è servito ad evitare la sconfitta, visto che la Pistoiese ha segnato la segnato la terza rete al 32esimo del primo tempo con Damian Salto. Il derby Prato-Pistoiese err stato spostato a mercoledì 15 novembre nell'insolito orario delle 19.45 con capienza ridotta (1900 tifosi locali, 100 ospiti) perché le forze dell'ordine, sanitarie etc sono sempre impegnate nell'emergenza alluvione.

La squadra arancione ha vinto, ma il tifo organizzato della Pistoiese non si è presentato al derby a Prato in segno di protesta per la limitazione di solo 100 posti. Invece, dopo l'1-3 finale a favore della Pistoiese, è stata decisa la contestazione degli ultras biancazzurri del Prato che si sono radunati fuori dallo stadio in attesa dei giocatori.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo del calcio senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Derbyderbyderby per scoprire tutte le news di giornata.