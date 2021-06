Estasi Montevarchi: vince il derby del Valdarno e vola in Serie C!

La Sangiovannese battuta in casa: promozione in Serie C ancora più bella per il Montevarchi.

Redazione DDD

Sangiovannese-Montevarchi, un derby del Valdarno mai visto. A rendere unica la sfida una eventualità che mai si era verificata in una una storia fatta di centouno capitoli (36 vittorie per la Sangiovannese, 29 successi per il Montevarchi mentre sono stati 36 gli incontri terminati in parità), c'era il fatto che dal risultato di questa partita dipendeva la promozione di une delle due contendenti, nel caso specifico i rossoblù ai quali mancava soltanto un punto per essere certi di conquistare la serie C con un turno d'anticipo. Niente tappeti rossi evidentemente a San Giovanni Valdarno. Ma il Montevarchi ce l'ha fatta lo stesso.

Avrà fatto soffrire Maurizio Sarri, storico tifoso della Sangiovannese, vedere il Montevarchi festeggiare allo stadio Fedini di San Giovanni Valdarno, ma la prima pagina è tutta dell'esultanza dell'Aquila. Gol nel primo tempo di Diego Frugoli e raddoppio nella ripresa del gambiano Suleyman Jallow. Così è maturato il 2-0 della promozione del Montevarchi centrata nel derby del Valdarno numero 102. Alla capolista del girone E di Serie D sarebbe anche bastato un solo punto.