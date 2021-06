Festa Sanremese con vista sui playoff: derby ok, Imperia in piena crisi

L’Imperia allunga la striscia di risultati negativi, sette sconfitte nelle ultime otto gare, e perde anche l’attesissimo derby con la Sanremese nel recupero della 33esima giornata di Serie D

Nel derby della Liguria di Ponente in Serie D, la Sanremese ha creato e proposto più gioco, ma era stata dell'Imperia la prima occasione con il palo di Malltezi. Dopo il campanello d'allarme, la Sanremese è passata in vantaggio nel primo tempo con Convitto. A stretto giro, la punizione del raddoppio di Mikhaylovskiy a favore dei padroni di casa.

Nella ripresa, sulla corta respinta di una punizione, Malandrino ha tenuto in vita l'Imperia con il gol del 2-1. Nel finale, salvataggio sulla linea di porta della Sanremese e proteste dell'Imperia per un contatto potenzialmente da rigore in area. Con questi tre punti la Sanremese entra in zona playoff, conquistando il quinto posto con 59 punti, superando il Legnano.