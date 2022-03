Fischio d’inizio, si gioca. Anzi no: gli irrigatori mettono in stand-by Stevenage-Northampton

La gara di tra Stevenage e Northampton di League Two è stata bloccata al 2’ minuto di gioco…

Pronti via, fischio d’inizio di Stevenage-Northampton , gara valida per il 37^ turno di League Two (la quarta serie inglese) in Inghilterra . L’avvio sembra normale, se non fosse che già al 2’ minuto di gioco la gara viene bloccata. Nel bel mezzo del match, infatti, al The Lamex si sono attivati inaspettatamente gli irrigatori. Qualche giocatore in campo si sarà fatto una piccola doccia anticipata. Il match è poi ripreso qualche istante dopo.

Dopo questo piccolo inconveniente, la partita ha poi visto trionfare il Northampton del tecnico australiano Jon Brady che, con i tre punti ottenuti, ha mantenuto la seconda posizione in classifica. Il rettangolo verde di gioco bagnato del The Lamex ha dunque sorriso ai Cobblers, in volata verso la promozione diretta in League One. Non lo stesso si può dire dei padroni di casa dello Stevenage, alla sesta sconfitta nelle ultime nove gare. Gli Stripes, al terzultimo posto, sono sempre più invischiati nella lotta per non retrocedere nella National League.