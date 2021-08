Francesco Flachi, 46 anni e 12 di squalifica: rieccolo, giocherà in Eccellenza

L'ex attaccante della Samp rimette gli scarpini a 46 anni: "Con la mia esperienza e qualità ce la farò a non soccombere di fronte ad avversari più veloci".

Francesco Flachi, classe 1975 ripartirà dal Signa, formazione che nella prossima stagione disputerà il campionato di Eccellenza toscana. Nella lista dei 23 convocati dell'allenatore Enrico Cristiani figura anche il suo nome. Flachi, al termine della squalifica per doping il 12 gennaio 2022, potrà allenarsi con i nuovi compagni e tornare in campo: "Da due anni sono al Signa con altri ruoli, ma qualche giorno fa a cena con il presidente sono partite provocazioni simpatiche del tipo 'tanto non sei più bono a giocare!' e da qui è nato tutto. Da una quindicina di giorni vado in palestra, finora ho giocato solo a calcetto, devo recuperare lo smalto - ha dichiarato a Radio Bruno Toscana - La fortuna è che ho cinque mesi residui di squalifica per recuperare la forma migliore, poi vedrò quanto potrò giocare".