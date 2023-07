Grottaminarda, gli ideali prima dei soldi: ecco perchè si gioca nell’avellinese…

La bellezza del calcio di una volta: "Non gioco per soldi, ma per l'amore verso questo sport"

di Giuseppe Capano -

In un calciomercato dove i milioni prevalgono sui sentimenti, sentire storie semplici fa bene al cuore. Domenico Mustone, esperto jolly multifunzionale, insegue il suo sogno è dopo tanti anni passati sui campi di Serie D alle soglie del professionismo, sposa il progetto della sua città, Grottaminarda, provincia di Avellino.

Giocare con la maglia della propria terra senza badare a null'altro...

Il calcio unisce, abbatte ogni timore e termina con un unico abbraccio ad ogni rete segnata. Domenico nonostante le numerose offerte ha deciso di fare questo, tornare in patria nel Lions Grotta (neopromossa al campionato di Promozione) per far sognare la sua città.

"Per alcuni sono un folle, ma a me piace vedere gli occhi felici di un bambino nel venire allo stadio è sognare. Dopotutto noi siamo espressione di questi sogni. Le categorie maggiori sono state una bella sfida e non nego che sono state soddisfacenti anche sul profilo personale, ma nella mia testa è scattata questa molla". Una bella testimonianza, che forse può spingerci a riflettere sulla splendida semplicità di questo gesto. Il calcio è questo e per molte persone che giocano rappresenta una sorta di vocazione alla vita.