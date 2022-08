I due estremi dell’isola: Ischia contro Forio, è derby dell’estate in coppa Italia

Si giocherà domenica 28 agosto allo stadio “Mazzella” il derby di Coppa Italia tra Ischia (che gioca quindi in casa) e Real Forio. La prima gara ufficiale della nuova stagione si disputerà quindi a Fondobosso, la zona dell'isola crocevia fra Cartaromana e Campagnano. Le due isolane fanno parte del gironcino “B” con l'Atletico Cardito. La vincente affronterà la prima classificata del raggruppamento “C” formato da Villa Literno, Acerrana o Napoli United.

Oltre alle dodici società prime classificate, accederanno al secondo turno anche le migliori quattro società seconde classificate. Si procederà alla compilazione di una graduatoria, fra le dodici società seconde classificate nelle gare dei gironi del primo turno, tenendo conto, nell’ordine: del maggior numero di punti conseguiti; in caso di parità di punti conseguiti, si terrà conto: a) della differenza fra reti segnate e subite nel girone; b) del maggior numero di reti segnate nel girone; 2) in caso di ulteriore parità, per la determinazione delle posizioni di classifica nella graduatoria, si procederà al sorteggio, che sarà eseguito presso il Comitato.