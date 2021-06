Il Covid sanremese se n’è andato: 1000 tifosi per il derby con l’Imperia

Liguria e derby, è arrivato il momento di Sanremese-Imperia in Serie A

Allo stadio dei Milioni, il comunale di Sanremo, torna il pubblico dopo il focolaio Covid. Il superderby ligure di Serie D fra la Sanremese, quinta nel girone A con 56 punti, e l'Imperia distaccata di 12 punti, è stato rinviato per i casi Covid sanremesi nelle scorse settimane. Si torna in campo domani e, nonostante l'inagibilità di una parte dello stadio sanremese, ci sarà posto per il 25 per cento della capienza dello stadio, e cioè 1000 tifosi. come confermato dal sito Sanremesecalcio.it.