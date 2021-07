Il derby degli allenatori: Forlì e Ravenna entrambe su Antonioli e Gadda, la variabile Cornacchini…

Forlì e Ravenna, il triangolo degli allenatori sul filo della rivalità...

Giovanni Cornacchini, ex attaccante del Milan di Capello, si è “licenziato” dalla Fermana dopo una buona stagione di Serie C: “Non sono uno attaccato alla panchina”, “Per me contano i progetti”, “Sono un tipo istintivo”. Salutando la Fermana che pure avrebbe voluto trattenerlo fortemente, Cornacchini ha rispettato in pieno le sue idee. E nel futuro di Cornacchini cosa c’è? Su di lui, voci di corridoio, ci sarebbe ora il Forlì dell'ex Massimo Andreatini. Forlì blasonato, ma è in Serie D...Con Cornacchini mai dire mai…